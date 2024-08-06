Fadly Faisal Bakal Bantu Fuji Utami Seleksi Manajer Baru

JAKARTA - Fadly Faisal mengaku prihatin dengan kasus penggelapan yang menimpa adiknya, Fujianti Utami. Diketahui, kasus tersebut dilakukan oleh salah satu orang kepercayaan Fuji yakni Batara Ageng, yang merupakan mantan managernya sendiri.

Nantinya, Fadly mengaku akan membantu Fuji dalam memilih manajer barunya. Dia tak ingin melihat sang adik jatuh ke lubang yang sama sehingga merugikan karier dan mentalnya.

Fadly Faisal Bakal Bantu Fuji Utami Seleksi Manajer Baru (Foto: Instagram/fadlyfsl_)



"Ya kita lebih mensortir saja sih. Kita cek lagi backgroundnya segala macam. Kalau backgroundnya jelek lebih baik langsung cabut saja, jangan coba-coba deh," tutur Fadly.



"Karena ngeri juga karena kenanya bukan cuma ke rekening tapi ke mental juga," tambahnya.

Fuji sendiri mengaku tak sabar kasus ini segera disidangkan. Dia juga bersyukur, tersangka Batara Ageng sudah resmi ditahan polisi.



"Alhamdulillah lancar ya terimakasih sama Polres Jakarta Barat, berjalan lancar dan ini sudah tinggal sedikit lagi dan nggak sabar sih sampai persidangan," kata Fuji.