Emosi Fuji Terus Menerus Difitnah, Fadly Faisal: Apa-apa Adik Gue Mulu yang Kena!

JAKARTA - Fadly Faisal tampaknya sudah tak lagi bisa memendam emosi saat mengetahui nama adiknya, Fujianti Utami, dibawa-bawa dalam kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret Azizah Salsha. Pasalnya dalam tangkapan yang beredar, nama Fuji sempat berkali-kali disebut dan dikait-kaitkan dalam masalah tersebut.

Hal yang membuat Fadly emosi tentu saja bukan hanya karena muncul dugaan bahwa kekasih Fuji menjadi selingkuhan Zize. Tetapi sempat muncul rumor yang menyebut jika Fuji memiliki video intim dengan pria bernama Satria Ananta dan tersebar di kalangan teman segengnya.

Tak mau adik kesayangannya terus menerus terkena fitnah, Fadly pun akhirnya angkat bicara melalui akun Instagram Storynya. Bahkan dia meminta agar siapapun bisa berhenti membawa-bawa nama sang adik dalam setiap pemberitaan.

Emosi Fuji Terus Menerus Difitnah, Fadly Faisal: Apa-apa Adik Gue Mulu yang Kena! (Foto: Instagram/fadlyfsl_)

"Stop nyebar hoax deh," tegas Fadly.

"Apa-apa ade gue mulu yang kena. Gak uash dijatuhin terus mentalnya. Stop fitnah-fitnah," sambungnya.

Sementara itu, Fuji sendiri sudah sempat angkat bicara terkait namanya yang ikut terbawa kabar dugaan perselingkuhan sahabatnya. Meski kesal terus-terusan disangkut pautkan dengan kabar miring, Fuji memilih untuk santai menanggapi.

"Ingat Apapun gosipnya, Fuji yang kena, Fuji yang salah," tulis Fuji.