HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film 1911, Drama Sejarah Tentang Revolusi Xinhai

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |16:02 WIB
JAKARTA -  Sinopsis film 1911 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini juga dikenal sebagai Revolusi Xinhai tentang drama sejarah Tiongkok tahun 2011 yang dibintangi dan disutradarai oleh Jackie Chan dalam film ke-100 sepanjang kariernya sebagai aktor. Film ini juga disutradarai bersama oleh Zhang Li.

Film ini mengisahkan tentang Revolusi 1911 di Tiongkok dan diproduksi untuk memperingati 100 tahun peristiwa bersejarah tersebut. Beberapa aktor lain yang turut membintangi film ini adalah Winston Chao, Li Bingbing, Joan Chen, Hu Ge, serta putra kandung Jackie Chan, Jaycee Chan.

Sinopsis film 1911 Revolution
Sinopsis film 1911 Revolution

Sinopsis Film 1911

Kisah dalam film ini mengikuti peristiwa-peristiwa kunci dalam Revolusi 1911, dengan fokus pada tokoh Huang Xing dan Sun Yat-sen. Film ini dimulai dengan Pemberontakan Wuchang pada tahun 1911 dan menampilkan berbagai peristiwa sejarah penting, seperti Pemberontakan Guangzhou Kedua pada 27 April 1911, kematian 72 martir, pemilihan Sun Yat-sen sebagai presiden sementara Republik Tiongkok yang baru, abdikasi kaisar terakhir Dinasti Qing, Puyi, pada 12 Februari 1912, serta pelantikan Yuan Shikai sebagai presiden sementara di Beijing pada 10 Maret 1912.

Pemeran Film 1911

  1. Jackie Chan sebagai Huang Xing
  2. Winston Chao sebagai Sun Yat-sen
  3. Li Bingbing sebagai Xu Zonghan
  4. Sun Chun sebagai Yuan Shikai
  5. Jaycee Chan sebagai Zhang Zhenwu
  6. Hu Ge sebagai Lin Juemin
  7. Yu Shaoqun sebagai Wang Jingwei

