Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 22

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun 9 episode 22 bercerita tentang Ujang yang menelepon Jupri dan memintanya untuk terus memantau si penadah motor. Menurut Ujang, penadah motor sudah tahu akan dicari dan segera kabur ke tempat lain.

Jupri yang sudah tahu alamat rumah dan nama penadah diminta segera mendatangi dan memastikan apakah ada motor curian lain. Jupri pun bergerak mendatangi rumah Bahlul si penadah motor curian.

Guntur menceritakan ke Arogan kejadian saat mengantar motor curian ke pembeli. Guntur diserang Murad, Ujang, Jupri dan motornya diambil paksa. Guntur memerlukan bantuan untuk membalas dendam. Arogan kemudian menelepon Bima untuk segera membantu Guntur.

Murad mampir ke Bengkel Ujang, menanyakan perkembangan Jupri. Ujang menjelaskan kalau Jupri sedang mendatangi rumah Bahlul si penadah. Murad kemudina meminta Ujang menelpon Jupri.

Jupri kemudian bercerita kalau Bahlul sudah tidak ada di rumahnya. Dia mengatakan pada Ujang kalau dirinya dibuntuti seseorang. Siapa yang sebenarnya yang membuntuti Jupri?

(SIS)