Gwyneth Paltrow Puji Keperkasaan Timothee Chalamet saat Adegan Intim di Film Marty Supreme

LOS ANGELES - Gwyneth Paltrow beradegan intim dengan Timothée Chalamet dalam film terbaru mereka, Marty Supreme. Dalam wawancara bersama Vanity Fair edisi April yang dirilis Selasa lalu, Paltrow berbagi pengalamannya berakting di bawah arahan sutradara Josh Safdie.

Diketahui, Marty Supreme berlatar tahun 1950-an dan mengisahkan kehidupan seorang atlet pingpong profesional bernama Marty Mauser, yang diperankan oleh Chalamet.

Pada musim gugur tahun lalu, foto-foto Paltrow dan Chalamet berciuman di lokasi syuting di Central Park tersebar luas di media sosial, memicu berbagai spekulasi. Menanggapi hal itu, Paltrow pun mengungkapkan hubungan antara karakter mereka di dalam film.

"Karakter saya adalah seorang wanita yang menikah dengan seseorang yang bisa dibilang bagian dari 'mafia' pingpong," jelas Paltrow. "Lalu, ia bertemu dengan karakter yang diperankan Timothée. Kehidupannya cukup berat, dan menurut saya, pria ini membawa kembali semangat dalam dirinya. Tapi hubungan mereka juga memiliki unsur transaksional."

Paltrow memberikan sedikit bocoran mengenai kisah cinta yang ia lakoni bersama Chalamet dalam film ini. "Kami banyak sekali melakukan adegan intim dalam film ini," ungkapnya. "Sangat banyak—benar-benar banyak."

Aktris pemenang Oscar itu juga mengakui bahwa sebelum bekerja dengan Chalamet, ia belum pernah menonton film-film aktor Dune tersebut. Namun, setelah syuting bersama, ia menggambarkan Chalamet sebagai pria dengan daya tarik intelektual.

"Dia adalah simbol daya tarik bagi orang-orang yang suka berpikir," ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Chalamet sangat sopan dan memiliki tata krama yang baik. "Dia adalah pria yang serius dengan pekerjaannya sekaligus partner kerja yang menyenangkan."

Karena banyaknya adegan intim dalam film, Paltrow sempat ditawari untuk menggunakan koordinator adegan intim—suatu hal yang sebelumnya tidak pernah ia pertimbangkan.

"Sekarang ada yang namanya koordinator adegan intim, yang bahkan saya tidak tahu kalau itu ada," ungkapnya.

Ia mengingat salah satu momen ketika koordinator tersebut memberikan arahan untuk sebuah gerakan tertentu. Dengan nada bercanda, Paltrow menanggapinya, "Saya berasal dari era di mana kamu langsung telanjang, masuk ke tempat tidur, lalu kamera mulai merekam."