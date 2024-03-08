Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diisukan Putus, Kylie Jenner Ogah Bahas tentang Timothee Chalamet Saat Wawancara

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |16:47 WIB
Diisukan Putus, Kylie Jenner Ogah Bahas tentang Timothee Chalamet Saat Wawancara
Kylie Jenner ogah bahas Timothee Chalamet saat wawancara dengan New York Times. (Foto: Instagram/@kyliejenner)
A
A
A

LOS ANGELES - Kylie Jenner enggan membahas Timothee Chalamet dalam wawancaranya dengan New York Times, pada 7 Maret 2024. Hal itu terlihat ketika dia ditanya apakah penampilan polosnya saat ini dipengaruhi aktor Dune tersebut. 

“Aku tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Aku tak mau membahas sesuatu yang personal,” ujar ibu dua anak tersebut dalam wawancara tersebut seperti dikutip dari Page Six, pada Jumat (8/3/2024). 

Dalam lanjutan keterangannya, influencer 26 tahun tersebut mengaku, tak tahu menahu tentang spekulasi penggemarnya tentang pengaruh Chalamet dalam penampilannya. Hal itu, karena dia sedang fokus mengembangkan bisnisnya. 

Beberapa tahun terakhir, Kylie Jenner memang dikenal dengan penampilan bold-nya. Tak sekadar memakai baju ketat yang seksi, dia kerap memakai riasan tebal dengan rambut dicat warna-warni. 

Keengganan Kylie menjawab pertanyaan terkait Timothee Chalamet semakin memperkuat rumor putus di antara keduanya. Rumor itu bermula ketika adik Kim Kardashian itu mengunggah video morning routine di TikTok. 

Kylie Jenner ogah bahas tentang Timothee Chalamet saat wawancara dengan New York Times. (Foto: Instagram/@kyliejenner)

Dalam video tersebut, fans menyadari, tak ada Chalamet dalam video tersebut. Mereka kemudian mulai berspekulasi bahwa sebenarnya Kylie Jenner dan Timothee Chalamet telah putus. 

“Bocoran tipis-tipis nih ceritanya? Jadi Kylie dan Timothee sudah putus?” ujar seorang netizen. Warganet lainnya mengatakan, “Lihatlah bagaimana dia berbicara seolah-olah tidak membutuhkan pria dalam hidupnya.” 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163822/kylie_jenner-1ba8_large.jpg
LDR karena Syuting, Kylie Jenner Bantah Putus dari Timothee Chalamet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/33/2933065/timoth-e-chalamet-disetujui-keluarga-kardashian-resmi-pacaran-dengan-kylie-jenner-IoRZ9nx8NK.jpg
Timothee Chalamet Disetujui Keluarga Kardashian, Resmi Pacaran dengan Kylie Jenner?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/33/2898319/dukung-israel-kylie-jenner-langsung-kehilangan-followers-instagram-ydijG6EgzY.jpeg
Dukung Israel, Kylie Jenner Langsung Kehilangan Followers Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/33/2856081/pacaran-7-bulan-kylie-jenner-dicampakkan-timothee-chalamet-6EhA5LWsiZ.jpg
Pacaran 7 Bulan, Kylie Jenner Dicampakkan Timothee Chalamet?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/19/33/2801270/kylie-jenner-sering-berduaan-dengan-timothee-chalamet-tak-serius-tapi-menikmati-9NWTxXsvDL.jpg
Kylie Jenner Sering Berduaan dengan Timothee Chalamet, Tak Serius tapi Menikmati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/14/33/2798685/kylie-jenner-terciduk-datangi-rumah-timothee-chalamet-pakai-range-rover-hitam-D6ztkS2Ez7.jpg
Kylie Jenner Terciduk Datangi Rumah Timothee Chalamet Pakai Range Rover Hitam
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement