Diisukan Putus, Kylie Jenner Ogah Bahas tentang Timothee Chalamet Saat Wawancara

LOS ANGELES - Kylie Jenner enggan membahas Timothee Chalamet dalam wawancaranya dengan New York Times, pada 7 Maret 2024. Hal itu terlihat ketika dia ditanya apakah penampilan polosnya saat ini dipengaruhi aktor Dune tersebut.

“Aku tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Aku tak mau membahas sesuatu yang personal,” ujar ibu dua anak tersebut dalam wawancara tersebut seperti dikutip dari Page Six, pada Jumat (8/3/2024).

Dalam lanjutan keterangannya, influencer 26 tahun tersebut mengaku, tak tahu menahu tentang spekulasi penggemarnya tentang pengaruh Chalamet dalam penampilannya. Hal itu, karena dia sedang fokus mengembangkan bisnisnya.

Beberapa tahun terakhir, Kylie Jenner memang dikenal dengan penampilan bold-nya. Tak sekadar memakai baju ketat yang seksi, dia kerap memakai riasan tebal dengan rambut dicat warna-warni.

Keengganan Kylie menjawab pertanyaan terkait Timothee Chalamet semakin memperkuat rumor putus di antara keduanya. Rumor itu bermula ketika adik Kim Kardashian itu mengunggah video morning routine di TikTok.

Dalam video tersebut, fans menyadari, tak ada Chalamet dalam video tersebut. Mereka kemudian mulai berspekulasi bahwa sebenarnya Kylie Jenner dan Timothee Chalamet telah putus.

“Bocoran tipis-tipis nih ceritanya? Jadi Kylie dan Timothee sudah putus?” ujar seorang netizen. Warganet lainnya mengatakan, “Lihatlah bagaimana dia berbicara seolah-olah tidak membutuhkan pria dalam hidupnya.”