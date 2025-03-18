Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Ungkap Kebiasaan Mat Solar Setiap Ramadhan, Rajin Tadarus hingga Khatam Alquran

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |12:27 WIB
JAKARTA - Kepergian Mat Solar pada bulan suci Ramadhan menjadi momen penuh makna bagi keluarganya. Salah satu putranya, Idham Aulia, mengenang sosok sang ayah sebagai pribadi yang sangat taat beribadah, terutama di bulan Ramadan.

Saat ditemui di TPU Daiman Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Idham membagikan kebiasaan Mat Solar yang selalu dilakukan setiap Ramadan sebelum jatuh sakit.

"Ayah itu nggak pernah terima tawaran syuting di bulan Ramadan. Setiap Ramadan, dia selalu menolak semua tawaran, hanya duduk di depan meja makan dan membaca Al-Qur’an sampai khatam," ujar Idham.

Idham mengenang bagaimana ayahnya selalu menekankan pentingnya ibadah di bulan suci.

"Saya sering tanya, 'Yah, kok nggak syuting?' Kata ayah, 'Bukan nggak ada tawaran, banyak, tapi ayah mau fokus ibadah,'" tambahnya.

Mat Solar, yang memiliki nama asli Nasrullah, diketahui menderita stroke sejak 2017. Namun, serangan paling parah terjadi pada 2020, membuatnya kehilangan kemampuan berjalan dan berbicara.

Idham juga mengingat pesan terakhir sang ayah sebelum kondisinya memburuk.

"Ayah cuma bilang sama saya, 'Idham, jaga shalatnya, jaga adik-adik, jaga mama, dan jaga istri kamu. Jangan pernah tinggalkan shalat.' Itu terakhir kalinya ayah bisa berbicara dengan jelas. Setelah itu, bicaranya mulai sulit," kenangnya dengan mata berkaca-kaca.

 

