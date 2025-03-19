Keluarga Mulai Ikhlaskan Kepergian Mat Solar

JAKARTA - Keluarga mulai mengikhlaskan kepergian Mat Solar untuk selamanya. Seperti diketahui, aktor Tukang Bubur Naik Haji itu mengembuskan napas terakhirnya, pada 17 Maret 2025.

Meski berat, Idham Aulia selaku putra sulung Mat Solar mengaku, harus tegar demi menguatkan keluarganya, terutama sang ibu, Ida Nurlela. Idham mengatakan, ibunya masih sangat kehilangan sang ayah.

“Kami sekeluarga masih berkabung. Ini kan baru 2 hari ya setelah kepergian ayah ya. Kami mencoba ikhlas saja. Dan harus bisa ikhlas,” tuturnya saat ditemui di Pengadilan Negeri Tangerang, pada Rabu (19/3/2025).

Setelah kepergian Mat Solar, kini anak-anak sang aktor meneruskan perjuangannya dalam mendapatkan hak ganti rugi atas tanah miliknya yang dijadikan jalan tol. Namun sidang terpaksa ditunda hakim.

Mengingat Mat Solar sudah tiada, hakim meminta keluarga untuk mendaftarkan ulang gugatan mereka. “Ini bikin saya sedih. Tapi apa yang Ayah titipkan akan terus kami perjuangkan. Kami akan terus mengusahakan yang terbaik,” ungkapnya.*

(SIS)