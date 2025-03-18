Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mat Solar Meninggal Dunia, Rieke Diah Pitaloka: Maafkan, Belum Bisa Perjuangkan Hak Abang

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |11:01 WIB
Mat Solar Meninggal Dunia, Rieke Diah Pitaloka: Maafkan, Belum Bisa Perjuangkan Hak Abang
Mat Solar Meninggal Dunia, Rieke Diah Pitaloka: Maafkan, Belum Bisa Perjuangkan Hak Abang (Foto: IG Rieke)
JAKARTA - Mat Solar meninggal dunia pada Senin, 17 Maret 2025, pukul 22.30 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kabar ini pertama kali diketahui melalui unggahan Instagram sahabat sekaligus lawan mainnya di sinetron Bajaj Bajuri, Rieke Diah Pitaloka.

"Berita duka cita. Telah berpulang Bapak Nasrullah alias Mat Solar alias Bajuri, Senin, 17 Maret 2025 Pukul 22.30 WIB di RS Pondok Indah," tulis Rieke dalam unggahannya.

Mat Solar Meninggal Dunia, Rieke Diah Pitaloka: Maafkan, Belum Bisa Perjuangkan Hak Abang
Mat Solar Meninggal Dunia, Rieke Diah Pitaloka: Maafkan, Belum Bisa Perjuangkan Hak Abang

Dalam unggahan tersebut, Rieke juga meminta agar masyarakat memaafkan kesalahan almarhum semasa hidup. Ia pun menyampaikan pesan menyentuh untuk sahabatnya, seraya meminta maaf karena perjuangannya agar Mat Solar mendapatkan haknya belum membuahkan hasil.

"Mohon dimaafkan semua kesalahan almarhum. Alfatihah. Abang, maafin Oneng belum bisa perjuangin hak Abang," ungkapnya.

Sebagai anggota DPR, Rieke sempat menyoroti kasus tanah milik Mat Solar yang digunakan pemerintah untuk proyek jalan tol Cinere-Serpong, tetapi hingga kini belum menerima pembayaran. Bahkan, beberapa jam sebelum Mat Solar menghembuskan napas terakhir, Rieke masih berjuang agar haknya segera diberikan.

Rieke mengungkap bahwa ganti rugi sebesar Rp 3,3 miliar yang seharusnya diterima Mat Solar masih tertahan di pengadilan. Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Jasa Marga, Subakti Syukur, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Maret 2025.

(aln)







