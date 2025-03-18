Kronologi Meninggalnya Mat Solar, Sempat Dilarikan ke Rumah Sakit karena Batuk

JAKARTA - Aktor dan komedian Mat Solar meninggal dunia pada Senin, 17 Maret 2025, di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh sahabat sekaligus rekan kerjanya, Rieke Diah Pitaloka.

Menurut Rieke, pemilik nama asli Nasrullah itu sempat dilarikan ke rumah sakit pada Senin pagi karena mengalami batuk yang semakin parah.

"Drop karena batuk, kemarin (Minggu) juga batuk," ujar Rieke saat ditemui di rumah duka di kawasan Pamulang, Jakarta Selatan.

Sementara itu, kakak kandung Mat Solar, Rusnadi, menjelaskan bahwa adiknya telah menderita stroke sejak 2017. Selama delapan tahun terakhir, kondisi kesehatan Mat Solar terus menurun, dan ia lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur.