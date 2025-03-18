Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suasana Rumah Duka Mat Solar Dipadati Pelayat 

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |08:23 WIB
Suasana Rumah Duka Mat Solar Dipadati Pelayat 
Suasana rumah duk Mat Solar. (Foto: Ravie Wardani)
JAKARTA - Aktor dan komedian, Mat Solar meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, Selatan pada Senin, 17 Maret 2025. Kepergian pemeran Bang Juri di sitkom Bajaj Bajuri itu menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. 

Berdasarkan pantauan Okezone.com, rumah Mat Solar yang berada di kawasan Bambu Apus Pamulang, Tangerang Selatan sudah dipadati pelayat sejak pukil 07.00 WIB. 

Keluarga dan kerabat berdatangan seolah ingin memberikan salam terakhir kepada mendiang sebelum dimakamkan.

Mat Solar

Terlihat pula anak sulung Mat Solar, Idham Aulia, menyambut para pelayat di depan rumahnya. Dia tampak tegar dalam menerima kepergian sang ayah. 

Almarhum Mat Solar rencananya akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Daiman Cimanggis, Ciputat, Jakarta Selatan pada Selasa (18/3/2025) sekira pukul 10.00 WIB. 

Sebelumnya dimakamkan, jenazah akan dishalatkan di Masjid Jami' Al-Jihad. 

Hingga saat ini, belum terlihat tanda-tanda kedatangan rekan artis di rumah duka Mat Solar. Namun, sebelumnya Rieke Diah Pitaloka hingga Said Bajuri sudah lebih dulu hadir di lokasi pada Senin (17/3/2025) malam. 

(qlh)

