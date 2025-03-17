Kimberly Ryder Beri Pesan Menohok untuk Edward Akbar di Tengah Kasus Penggelapan Mobil

JAKARTA - Kimberly Ryder mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Edward Akbar dalam agenda mediasi terkait dugaan kasus penggelapan mobil di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin 17 Maret 2025.

Merasa kecewa, Kimberly pun memberikan pesan tegas kepada mantan suaminya itu, bahkan menyinggung soal dosa besar yang harus ditanggung jika dugaan penggelapan terbukti benar.

"Intinya adalah jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya, karena itu adalah dosa yang sangat besar," ujar Kimberly di Polres Metro Jakarta Selatan.

Saat ditanya soal keberadaan mobil yang diduga dibawa kabur oleh rekan Edward, NL, ibu dua anak itu mengaku belum mengetahui lokasi kendaraan tersebut.

"Sampai sekarang saya belum tahu ada di mana mobilnya. Udah sih, gitu aja," tegas Kimberly.

Sementara itu, Edward Akbar tidak hadir dalam mediasi karena urusan pekerjaan di luar kota.