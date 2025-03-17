Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kimberly Ryder Jujur soal Perceraiannya dengan Edward Akbar pada Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |21:30 WIB
Kimberly Ryder Jujur soal Perceraiannya dengan Edward Akbar pada Anak
Kimberly Ryder Jujur soal Perceraiannya dengan Edward Akbar pada Anak. (Foto: Rio Motret)
A
A
A

JAKARTA - Kimberly Ryder mengaku jujur tentang perceraiannya dengan Edward Akbar kepada kedua anak mereka. Seperti diketahui, keduanya resmi bercerai pada November 2024.

Sang aktris mengaku, awalnya sempat menyembunyikan perceraian tersebut demi kebaikan kedua anaknya. Namun karena anak-anaknya terus menanyakan keberadaan sang ayah, dia pun akhirnya berterus terang.

“Awalnya, aku cuma bilang ‘Papa sedang sibuk’. Tapi lama kelamaan mereka tanya lagi, ‘Papa kok sibuk terus sih?’ Jadi akhirnya aku terpaksa terus terang,” ujarnya saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Senin (17/3/2025).

Kepada kedua anaknya, Kimberly Ryder menjelaskan, dirinya dan Edward Akbar sudah tidak lagi bersama karena tak lagi saling mencintai.

Namun begitu, dia berjanji, cintanya sebagai orangtua tidak akan berkurang untuk anak.

Koki-Koki Cilik2 Jadi Pengalaman Baru Kimberly Ryder Syuting Film Anak-Anak
Kimberly Ryder Jujur soal Perceraiannya dengan Edward Akbar pada Anak. (Foto: Okezone)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159333/steffi_zamora-VBCe_large.jpg
Kimberly Ryder Dukung Hubungan Nino Fernandez dan Steffi Zamora: Semoga Lancar Sampai Hari H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158581/kimberly_ryder-yOoh_large.jpg
Ternyata Kimberly Ryder Masih Berstatus WNA, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155109/kimberly_ryder-oFCn_large.jpg
Digoda Banyak Pria, Kimberly Ryder Ungkap Kriteria Suami Idaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142915/kimberley_ryder-J7KD_large.JPG
Kimberly Rdyer Batal Berangkat Haji Tahun Ini: Agak Stres, Mungkin Belum Dipanggil Allah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142671/kimberly_ryder-vwOY_large.jpg
Kimberly Ryder Akui Dekat dengan Baim Wong: Lagi Ada Proyek Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142086/kimberly_ryder-KUM4_large.jpg
Biodata dan Agama Kimberly Ryder yang Kini Dijodohkan dengan Baim Wong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement