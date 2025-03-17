Kimberly Ryder Jujur soal Perceraiannya dengan Edward Akbar pada Anak

JAKARTA - Kimberly Ryder mengaku jujur tentang perceraiannya dengan Edward Akbar kepada kedua anak mereka. Seperti diketahui, keduanya resmi bercerai pada November 2024.

Sang aktris mengaku, awalnya sempat menyembunyikan perceraian tersebut demi kebaikan kedua anaknya. Namun karena anak-anaknya terus menanyakan keberadaan sang ayah, dia pun akhirnya berterus terang.

“Awalnya, aku cuma bilang ‘Papa sedang sibuk’. Tapi lama kelamaan mereka tanya lagi, ‘Papa kok sibuk terus sih?’ Jadi akhirnya aku terpaksa terus terang,” ujarnya saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Senin (17/3/2025).

Kepada kedua anaknya, Kimberly Ryder menjelaskan, dirinya dan Edward Akbar sudah tidak lagi bersama karena tak lagi saling mencintai.

Namun begitu, dia berjanji, cintanya sebagai orangtua tidak akan berkurang untuk anak.