Jelang Mediasi, Kimberly Ryder Dibuat Kesal Edward Akbar

JAKARTA - Kimberly Ryder menjalani mediasi dengan mantan suaminya, Edward Akbar, di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (17/3/2025). Kehadirannya ini terkait kasus dugaan penggelapan mobil yang ia laporkan pada tahun lalu.

Kimberly tiba di Polres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul 14.00 WIB bersama kuasa hukumnya, Machi Ahmad. Saat ditanya oleh awak media, ibu dua anak ini hanya memberikan jawaban singkat mengenai pertemuannya dengan Edward.

"Bismillah, siap, siap aja (ketemu dia). Santai aja," ujar Kimberly.

Namun, ia enggan berbicara lebih jauh karena khawatir ucapannya justru menimbulkan kesalahpahaman. Ia mengakui bahwa suasana hatinya sedang tidak baik.

"Nanti takut salah ngomong. Mood-nya udah kesal, udah kayak, udah yuk," tuturnya singkat.

Sementara itu, kuasa hukumnya, Machi Ahmad, menjelaskan bahwa dalam mediasi ini akan dibahas dua hal utama: kasus dugaan penggelapan mobil serta nasib rumah mereka yang ada di Bali.

Mengenai kemungkinan berdamai, Machi menyebut hal itu masih terbuka asalkan ada komunikasi yang baik antara kedua pihak.

"Ya kalau potensi damai ya pastinya juga harus ada komunikasi. Apalagi ini bulan yang baik, ya kita lihat saja nanti. Sudah ada komunikasi antara kuasa hukum," ujar Machi.

Kimberly Ryder melaporkan Edward Akbar dan seorang rekannya berinisial NL ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 2024 terkait dugaan penggelapan mobil.

Kasus ini bermula ketika Kimberly dan Edward, yang saat itu masih menikah, menitipkan mobil mereka kepada NL karena mereka tinggal di Bali. Namun, setelah kembali ke Jakarta, Kimberly meminta mobil tersebut dikembalikan, tetapi NL justru menghindar.