HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dugaan Penggelapan Dana, Selebgram Rizki Amelia Alami Kerugian Rp2,1 Miliar

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |16:02 WIB
Dugaan Penggelapan Dana, Selebgram Rizki Amelia Alami Kerugian Rp2,1 Miliar
Dugaan Penggelapan Dana, Selebgram Rizki Amelia Alami Kerugian Rp2,1 Miliar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rizki Amelia melaporkan karyawannya, FD, ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan dana. FD, yang menjabat sebagai General Manager Finance, HRD, Operation & Production di perusahaan fashion muslim milik Rizki, diduga melakukan transaksi fiktif yang menyebabkan kerugian hingga Rp2,1 miliar. Laporan ini terdaftar dengan nomor STTLP/D/1762/3/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Awalnya, FD mulai bekerja di perusahaan tersebut sejak 2019 dan bertanggung jawab dalam pembayaran barang dagangan ke konveksi serta vendor. Namun, setelah empat tahun berjalan, Rizki Amelia mulai mencurigai adanya kejanggalan dalam keuangan perusahaan.

"Selama empat tahun, tepatnya sampai September 2024, saya merasa ada yang tidak beres. Masalah utang-piutang semakin banyak dengan nominal yang tidak masuk akal, sementara barang dagangan sudah tidak ada," ujar Rizki Amelia di Polda Metro Jaya, Rabu (12/3/2025).

Setelah dilakukan audit pada Februari 2025, ditemukan bahwa FD telah menggelapkan dana perusahaan sebesar Rp2.007.655.360 sejak Juli 2021. Modus yang digunakan adalah membuat transaksi fiktif dengan mencantumkan nama seseorang sebagai penerima transfer.

"Setelah melakukan audit, hasilnya keluar pada Februari 2025. Ternyata benar ada penggelapan dana dan transaksi fiktif yang dilakukan oleh yang bersangkutan," lanjutnya.

Rizki Amelia mengungkapkan bahwa FD dan suaminya sempat mengakui kesalahan mereka serta menunjukkan itikad baik dengan mencicil kerugian sebesar Rp135 juta.

"Mereka sempat kooperatif, mengakui kesalahannya, dan membuat pernyataan tertulis. Sebelumnya ada itikad baik dengan mencicil sekitar Rp135 juta, tapi setelah itu audit baru dilakukan," jelas Rizki.

 

