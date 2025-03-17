Celine Evangelista Tegaskan Keputusan Menjadi Mualaf Bukan karena Pernikahan

JAKARTA - Celine Evangelista akhirnya angkat bicara mengenai keputusannya untuk memeluk agama Islam. Ia menegaskan bahwa keputusannya ini murni berasal dari hati, bukan karena ingin menikah dengan pria muslim seperti yang banyak diduga oleh netizen.

Lewat unggahan di media sosial, Celine membagikan kisah perjalanannya dalam menemukan hidayah, yang selama ini ia simpan sebagai privasi.

"Mempelajari dan memperdalam agama yang diberikan Allah yang sangat luar biasa bagi hidup saya, setelah sekian lama saya simpan menjadi privasi," tulis Celine dalam unggahan Instagram pribadinya, Senin (17/3/2025).

Celine mengungkapkan bahwa perjalanan spiritual yang ia jalani semakin memperkuat keyakinannya untuk mendalami Islam. Ia berharap keputusannya ini dapat membawa perubahan positif dalam hidupnya.