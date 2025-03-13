Umrah Perdana, Tangis Celine Evangelista Pecah di Depan Kakbah

JAKARTA - Spekulasi mengenai Celine Evangelista yang menjadi mualaf akhirnya terjawab melalui unggahan terbarunya. Mantan istri Stefan William itu membagikan momen haru saat menjalani ibadah umroh untuk pertama kalinya setelah memeluk Islam.

Dalam video yang diunggah, Celine tampak mengenakan gamis putih dengan cadar berwarna senada di tengah latar Masjidil Haram dan Kota Makkah. Setelahnya, ia terlihat melepas cadar dan melaksanakan tawaf di sekitar Kakbah.

Momen paling menggetarkan hati terjadi saat Celine semakin mendekat ke arah Ka'bah. Air matanya tak terbendung saat ia menyentuh dan mencium Ka'bah, merasakan keharuan mendalam dalam perjalanan spiritualnya. Dalam unggahannya, Celine menuliskan kalimat syahadat yang semakin menegaskan bahwa dirinya kini telah resmi menjadi seorang muslim.

"Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah," tulisnya dalam keterangan di Instagram.