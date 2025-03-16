Spekta 8 Indonesian Idol: Saksikan Aksi Para Finalis dan Dukung Idolmu di VISION+

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII terus berlanjut dengan memasuki babak Spektakuler Show ke-8 (Spekta 8), di mana persaingan antar finalis semakin memanas. Streaming babak Spektakuler Indonesian Idol dengan klik di sini.

Pada tahap ini, para kontestan yang tersisa akan kembali menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk memukau para juri dan penonton setia. Setelah penampilan mengesankan di Spekta 7, para finalis yang berhasil lolos kini bersiap menghadapi tantangan baru di Spekta 8.

Mereka dituntut untuk memberikan penampilan yang lebih baik lagi guna memastikan langkah mereka menuju babak selanjutnya. Bagi kamu yang ingin menyaksikan langsung aksi para finalis di Spekta 8, jangan lewatkan siaran langsungnya pada hari Senin, 17 Maret 2025, pukul 21.00 WIB.

Kamu dapat menonton melalui platform streaming VISION+ dengan download aplikasinya di Play Store atau App Store. Dengan berlangganan mulai dari Rp20.000, kamu bisa menikmati berbagai tayangan menarik lainnya. Di VISION+ juga kamu bisa nonton ulang episode-episode favorit kapan saja dan di mana saja dengan klik di sini.