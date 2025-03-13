Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rara Sudirman Ungkap Rencana Usai Tereliminasi dari Indonesian Idol Season XIII

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |21:19 WIB
Rara Sudirman Ungkap Rencana Usai Tereliminasi dari Indonesian Idol Season XIII
Rara Sudirman ungkap rencana usai tereliminasi dari Indonesian Idol Season XIII. (Foto: SMN)
A
A
A

JAKARTA - Rara Sudirman resmi tereliminasi dari Indonesian Idol Season XIII. Meski langkahnya harus terhenti di Top 8, Rara tetap bersyukur atas perjalanan yang telah dilaluinya selama berbulan-bulan.

Bagi Rara, tampil di panggung megah di hadapan juri, penonton, dan pemirsa di rumah adalah sebuah pengalaman luar biasa. Tak hanya itu, masa karantina juga memberinya banyak pelajaran berharga yang akan menjadi bekal dalam kariernya ke depan.

Sepanjang perjalanannya di Indonesian Idol, Rara mendapat dukungan penuh dari para penggemarnya, yang setia memberikan vote dan bahkan hadir langsung untuk menyemangatinya. Kini setelah kompetisi usai, Rara merasa senang karena bisa memiliki lebih banyak waktu untuk bertemu dan berinteraksi dengan para fansnya, Auroraa.

"Senang banget keluar dari Indonesian Idol, aku masih bisa berhubungan dengan fans. Zaman Indonesian Idol, mungkin agak susah untuk bertemu secara langsung. Mungkin ketemunya saat live show saja, sisanya aku hanya bisa kontakan secara online," ujar Rara Sudirman kepada Okezone.com di kantor Star Media Nusantara (SMN), Kebon Jeruk, Jakarta, ditulis Kamis (13/3/2025).

Rara tak sabar untuk lebih sering berinteraksi dan mengenal lebih dekat para fans yang telah setia mendukungnya selama ini.

"Sekarang aku sudah keluar dari Indonesian Idol, sudah lebih bebas. Aku bisa lebih sering bertemu dengan para fans. Mungkin aku akan sering bernyanyi bareng mereka, bertemu mereka lagi untuk mengenal lebih dekat gimana sih Aurora di seluruh Indonesia," katanya.

Rara juga membuka kemungkinan untuk menyapa fans di luar Jakarta. Dia ingin semakin mempererat hubungannya dengan para penggemar.

"Mungkin aku bisa ke Bandung atau Aurora di Yogyakarta. Jadi, aku bisa bertemu Aurora di seluruh Indonesia dan tentunya menjalin hubungan baik dengan mereka semua," ucapnya.

 

