Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 17

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |19:05 WIB
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 17
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 17. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun 9 episode 17 bercerita tentang Didu yang mampir ke warung Bubun dan menceritakan kalau dirinya dan Otang habis menghajar Kojek dan komplotannya.

Sementara Kojek, Perkasa, dan Guntur yang tergeletak setelah dihajar Didu dan Otang di taman, langsung dibawa ke rumah sakit oleh Badai dan Topan.

Didu sebenarnya ingin fokus bekerja dan sudah tidak mau bertarung lagi, Bubun pun menjelaskan kalau dia yang diminta datang untuk membantu.

Seperti Didu membantu Agus dan Yayat, Bubun pun bersedia datang dan bertarung. Karena Bubun menganggap mereka bukan hanya teman, tapi sudah seperti saudara.

Arogan menunggu Kojek dan teman-temannya di markas. Tapi yang datang hanya Badai dan Topan. Hal itu membuat Arogan semakin kesal.

Arogan meminta Badai dan Topan segera membawa Didu ke markas. Jika tidak segera dibawa maka Badai dan Topan akan bernasib sama dengan yang lain masuk rumah sakit dihajar Arogan sendiri.

Apakah Badai dan Topan berhasil membawa Didu ke markas? Saksikan sinetron Preman Pensiun 9 di RCTI, setiap hari pukul 17.30 WIB dan 03.15 WIB.**

(SIS)

