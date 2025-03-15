Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Fakta When Life Gives You Tangerines, Drama Korea yang Sedang Viral

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |09:01 WIB
5 Fakta When Life Gives You Tangerines, Drama Korea yang Sedang Viral
SEOUL - Drama Korea When Life Gives You Tangerines tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar K-drama. Serial ini sukses menarik perhatian setelah merilis episode terbarunya pada 14 Maret 2025, membuat penonton semakin tak sabar mengikuti kelanjutan kisah cinta serta perjalanan rumah tangga karakter yang diperankan Park Bo Gum dan IU.

Mengambil latar tahun 1950-an di Pulau Jeju, drama ini menggambarkan kehidupan masyarakat setempat sekaligus mengisahkan perjalanan cinta penuh tantangan antara Gwan-Sik (Park Bo Gum) dan Ae-Sun (IU). Pasangan ini menikah dan membangun rumah tangga meski dihadapkan pada berbagai kesulitan ekonomi, tetapi tetap bertahan berkat cinta dan keteguhan mereka.

Lantas, apa saja fakta menarik dari When Life Gives You Tangerines? Berikut rangkumannya:

5 Fakta When Life Gives You Tangerines, Drama Korea yang Sedang Viral

1. Berlatar Tahun 1950-an dan 1970-an

Drama ini mengisahkan kehidupan masyarakat Pulau Jeju dalam dua periode waktu, yaitu 1950-an dan 1970-an. Pada tahun 1950-an, warga Jeju berjuang mencari nafkah dengan menjadi penyelam dan menangkap hasil laut.

Kisah ini juga menyoroti perjuangan ibu Ae-Sun dalam membesarkan putrinya, sekaligus memperlihatkan bagaimana Ae-Sun dan Gwan-Sik telah saling perhatian sejak kecil sebelum akhirnya menjalin hubungan yang lebih serius.

2. Menggambarkan Manis dan Pahitnya Kehidupan

Salah satu daya tarik utama drama ini adalah ceritanya yang penuh makna dan pesan moral. When Life Gives You Tangerines tak hanya menampilkan romansa yang manis, tetapi juga perjuangan hidup yang penuh tantangan.

Kisah Gwan-Sik dan Ae-Sun menunjukkan bahwa dalam kehidupan ada saat-saat penuh kebahagiaan sekaligus kepedihan, tetapi dengan keteguhan hati dan cinta, mereka bisa melewati semua rintangan bersama.

3. Adegan Viral: Gwan-Sik Berenang di Laut

Salah satu adegan paling ikonik dalam drama ini adalah ketika Gwan-Sik melompat dari kapal dan berenang menyeberangi lautan demi kembali kepada Ae-Sun.

Momen tersebut viral di media sosial dan membuat banyak netizen tersentuh dengan tulusnya cinta Gwan-Sik, yang rela menghadapi bahaya demi bersama wanita yang dicintainya.

 

