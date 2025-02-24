Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

2 Alasan Film Live Action Snow White Diboikot Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |18:28 WIB
2 Alasan Film Live Action Snow White Diboikot Netizen
2 Alasan Film Live Action Snow White Diboikot Netizen (Foto: Disney)
A
A
A

LOS ANGELES - Film live action Snow White mendadak jadi perbincangan publik usai dikabarkan akan tayang tahun 2025. Alih-alih mendapat sambutan baik, live action terbaru Disney ini justru diduga akan gagal di pasaran.

Banyak publik mengecam film live action yang diadaptasi dari dongeng serupa di tahun 1937 ini. Netizen bahkan ramai-ramai menyerukan boikot atas film tersebut.

Seruan tersebut ramai di media sosial termasuk X dan TikTok. Netizen ramai-ramai menyuarakan untuk tak ingin menyaksikan live action tersebut.

Lantas, apa alasan live action Snow White ramai diboikot?

2 Alasan Film Live Action Snow White Diboikot Netizen
2 Alasan Film Live Action Snow White Diboikot Netizen

1. Aktris Rachel Zegler Disebut Tak Hargai Dongeng Asli

Salah satu alasan live action Snow White diboikot lantaran sang aktris, Rachel Zegler dianggap tak menghormati cerita asli dongeng tersebut.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
