Sinopsis Film Cold Pursuit, Upaya Balas Dendam di Balik Salju

JAKARTA - Sinopsis film Cold Pursuit akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Cold Pursuit adalah film aksi thriller tahun 2019 yang disutradarai oleh Hans Petter Moland dengan skenario dari Frank Baldwin.

Film ini merupakan hasil produksi internasional dan dibintangi oleh Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Emmy Rossum, Domenick Lombardozzi, Julia Jones, John Doman, dan Laura Dern. Film ini adalah remake dari film Norwegia tahun 2014 In Order of Disappearance (Kraftidioten), yang juga disutradarai oleh Moland. Kisahnya berfokus pada seorang pengemudi bajak salju (diperankan oleh Neeson) yang membalas dendam terhadap kartel narkoba setelah putranya dibunuh.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 68% berdasarkan 186 ulasan, dengan peringkat rata-rata 6,2/10.

Sinopsis Film Cold Pursuit

Nels Coxman, seorang pengemudi bajak salju di resor ski Kehoe, Colorado, menerima penghargaan Citizen of the Year. Namun, kehidupannya hancur setelah putranya ditemukan tewas akibat overdosis heroin yang dipaksakan oleh kartel narkoba di Denver. Penuh amarah, Nels mempersiapkan senapan dan memburu tiga anggota kartel—Speedo, Limbo, dan Santa—lalu membuang mayat mereka ke air terjun. Sikap dinginnya dalam menghadapi tragedi ini membuat istrinya, Grace, meninggalkannya.

Trevor "Viking" Calcote, pemimpin kartel narkoba tersebut, awalnya mengira kematian anak buahnya adalah ulah White Bull, seorang pemimpin suku Ute yang selama ini berusaha menghindari konflik. Dalam kesalahpahamannya, Viking memerintahkan pembunuhan salah satu anggota geng White Bull, tanpa mengetahui bahwa korban adalah putra satu-satunya White Bull. Hal ini memicu dendam besar, hingga White Bull menculik putra Viking, Ryan, sebagai bentuk pembalasan. Perseteruan mereka pun berubah menjadi perang antar geng.

Sementara itu, Nels meminta bantuan saudaranya, Brock, yang pernah menjadi penegak hukum mafia dengan julukan Wingman. Brock menyarankan untuk menyewa pembunuh bayaran bernama The Eskimo untuk membunuh Viking. Namun, Eskimo justru berkhianat dan memberi tahu Viking bahwa Nels yang menginginkan kematiannya, berharap mendapat bayaran tambahan. Viking, yang tidak terima dengan pengkhianatan ini, membunuh Eskimo.

Viking kemudian mencurigai bahwa Brock adalah dalang di balik pembunuhan anak buahnya. Menyadari dirinya sekarat akibat kanker, Brock mengakui semua perbuatan tersebut untuk melindungi Nels. Viking mencoba menghentikan perang dengan mengirimkan kepala salah satu anak buahnya, Dexter, kepada White Bull sebagai bentuk perdamaian. Namun, White Bull tetap tidak puas dan malah menembak pengantar pesan tersebut.

Untuk menarik Viking keluar, Nels menculik Ryan dari sekolahnya sebelum orang-orang White Bull bisa melakukannya. Meskipun menahannya, Nels memperlakukan Ryan dengan baik dan menjaganya dari kekerasan yang akan terjadi. Namun, identitas Nels akhirnya terungkap setelah seorang petugas kebersihan sekolah memberi tahu Viking, meski pada akhirnya petugas itu juga dibunuh setelah memberikan informasi tersebut.

Nels kemudian menelepon Viking dan memintanya datang sendirian. Saat Viking mengatakan butuh waktu tiga jam, Nels membawa Ryan bekerja dengannya. Namun, Viking ternyata sudah mengetahui alamat Nels dan tiba lebih cepat dari yang dikatakan. Ketika rumah Nels kosong, anak buah Viking mengobrak-abrik tempat itu untuk mencari petunjuk.