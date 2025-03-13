Animasi Titus the Detective dalam Episode The Traitor, Minggu Pagi di RCTI

JAKARTA - RCTI memastikan Minggu pagi Anda bersama si kecil selalu seru dengan animasi Titus the Detective. Petualangan Titus adalah untuk mencari jejak dan menemukan petunjuk, mengajak penonton menjelajahi Steamburg. Simak bocoran episode minggu ini.

Titus mendapat kasus untuk menyelidiki soal kamar Jacob yang tiba-tiba berantakan. Sementara Jacob saat ini sedang di dalam penjara. Saat penyelidikan, Titus menemukan botol parfum beraroma melati di kamar Jacob.

Pip dan Jessica terkejut karena Jacob ternyata alergi melati. Saksikan Titus The Detective Episode The Traitor di RCTI, Minggu, 16 Maret 2025, pukul 07.30 WIB. Ayo, pecahkan kasus bersama Titus, Detective Squad!

Selain menyajikan hiburan seru, produk animasi MNC Animation ini sarat dengan nilai edukasi bagi anak-anak Indonesia. Lewat series ini, Anda dapat melihat bagaimana Titus menyelesaikan setiap misteri.

Titus dan teman-temannya menyelesaikan setiap kasus dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, persahabatan, dan gotong royong. Karena semua misteri pasti ada jawabannya.