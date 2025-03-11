Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tasyi Athasyia Laporkan 2 Content Creator Usai Dituding Lakukan Black Campaign

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |19:29 WIB
Tasyi Athasyia Laporkan 2 <i>Content Creator</i> Usai Dituding Lakukan <i>Black Campaign</i>
Tasyi Athasyia laporkan dua content creator usai dituding melakukan black campaign untuk menjatuhkan bisnis UMKM. (Foto: Instagram/Tasyi Atashyia)
A
A
A

JAKARTA - Food vlogger Tasyi Athasyia melaporkan dua content creator TikTok ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik melalui ITE. Laporan itu dibuatnya usai dituduh melakukan black campaign terhadap UMKM.

Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi. Dia menjelaskan, pihaknya menerima laporan dari kembaran Tasya Farasya tersebut pada 7 Maret 2025, dengan nomor LP/B/1628/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Ade Ary mengungkapkan, dua content creator TikTok yang dilaporkannya berinisial S dan B. Laporan bermula ketika Tasyi mengetahui adanya postingan dari kedua content creator tersebut, pada 6 Maret 2025.

“Pelapor yang juga korban menerangkan, content creator S dan B itu mengunggah konten yang bertuliskan bahwa korban melakukan black campaign terhadap UMKM yang menyebabkan pelaku usaha bangkrut,” ujarnya.

Tuduhan dua content creator tersebut, didasarkan pada review makanan yang dilakukan Tasyi. Namun sang food vlogger mengaku, mereview makanan bukan untuk melihat kekurangan produk tertentu.

Tasyi Athasyia (IG)
Tasyi Athasyia Laporkan 2 Content Creator Usai Dituding Lakukan Black Campaign. (Foto: Instagram/Tasyi Atashyia)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147853/tasyi_athasyia-0Jub_large.jpg
Tasyi Athasyia Mencak-Mencak Disebut Main Biliar Tanpa Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120485/alasan_tasyi_athasyia_laporkan_nicky_tirta-7tnK_large.jpg
Alasan Tasyi Athasyia Laporkan Nicky Tirta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005662/netizen-bandingkan-sikap-teuku-ryan-dan-suami-tasyi-athasyia-saat-istrinya-dibully-4oJ1X6TTMT.jpg
Netizen Bandingkan Sikap Teuku Ryan dan Suami Tasyi Athasyia saat Istrinya Dibully
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/33/2954940/tasyi-athasyia-ungkap-proses-kelahiran-anak-ke-4-akui-tak-ada-rasa-sakit-3oX38L4VlF.jpg
Tasyi Athasyia Ungkap Proses Kelahiran Anak ke-4, Akui Tak Ada Rasa Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/33/2953589/ibunda-ikut-mendampingi-tasyi-athasyia-di-persalinan-anak-keempat-QXsN7wjzXS.jpg
Ibunda Ikut Mendampingi Tasyi Athasyia di Persalinan Anak Keempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/33/2948156/tasyi-athasyia-akan-terus-melanjutkan-proses-hukum-melawan-eks-karyawan-KCoVNA9V5a.jpg
Tasyi Athasyia akan Terus Melanjutkan Proses Hukum Melawan Eks Karyawan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement