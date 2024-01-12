Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibunda Ikut Mendampingi Tasyi Athasyia di Persalinan Anak Keempat

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |12:01 WIB
Ibunda Ikut Mendampingi Tasyi Athasyia di Persalinan Anak Keempat
Tasyi didampingi ibunda jelang persalinan anak keempat (Foto: Instagram/tasyiiathasyia)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Tasyi Athasyia akan segera melahirkan anak keempatnya. Saat ini, kembaran dari Tasya farasya itu bahkan sudah berada di rumah sakit dan menunggu kelahiran buah hatinya.

Melalui akun Instagramnya, Tasyi tampak membagikan foto dan video saat ia berada di rumah sakit. Bahkan, ia juga turut didampingi oleh sang ibunda tercinta, Ala Alatas.

Dalam unggahannya, ibu dari Tasyi terlihat duduk di samping ranjang tempat istri Syech Zaki ini berbaring untuk menunggu proses persalinan. Ia bahkan terlihat setia mendampingi sang putri.

Momen ini pun semakin memperkuat pernyataan Tasyi bahwa hubungannya dan sang ibu baik-baik saja. Tidak seperti apa yang dituduhkan oleh netizen.

Tasyi Athasyia

Tasyi didampingi ibunda jelang persalinan anak keempat (Foto: Instagram/tasyiiathasyia)


Tasyi bahkan menyebut bahwa ibunya akan segera panik apabila proses persalinannya berlangsung.

