Tasyi Athasyia Ungkap Proses Kelahiran Anak ke-4, Akui Tak Ada Rasa Sakit

JAKARTA - Tasyi Athasyia baru saja melahirkan anak keempatnya pada Rabu, 10 Januari 2024. Proses persalinan dari kembaran Tasya Farasya ini diketahui berlangsung dengan lancar.

Melalui akunnya, Tasyi pun turut menuliskan curahan hatinya pascamelahirkan bayi berjenis kelamin perempuannya tersebut. Food vlogger ini bahkan mengungkap kebahagiannya saat menyambut anak keempatnya.

BACA JUGA: Ibunda Ikut Mendampingi Tasyi Athasyia di Persalinan Anak Keempat

“Telah Lahir anak kami rabu tanggal 10/01/2024 kemarin. Benar-benar suatu kebahagian yang gabisa aku ungkapkan,” tulis Tasyi, dikutip Senin (15/1/2024).

Tasyi juga menceritakan apa yang ia rasakan saat melahirkan sang buah hati. Istri dari Syekh Zaki ini mengatakan dirinya tak merasakan rasa sakit saat persalinan ini.

Tasyi Athasyia ungkap proses persalinan anak ke-4 (Foto: Instagram/tasyiiathasyia)





Hal ini membuat Tasyi merasa sangat bersyukur bisa merasakan nikmat dan karunia itu.

“Sedikit cerita ini beneran proses melahirkan paling ga sakit yg pernah aku rasain. Dari pembukaan 1-9 aku sampe kebingungan karena kontraksi nya alhamdulillah ga sakit tapi pembukaannya lancar. Benar-benar se bersyukur ituu,” tambahnya.

Alih-alih merasa stres, Tasyi justru merasa bahagia dan masih bisa tertawa saat jelang persalinannya. Tasyi pun tak menyangka proses melahirkannya ini begitu mudah dan lancar serta nyaris tanpa rasa sakit.

BACA JUGA: Tasyi Athasyia akan Terus Melanjutkan Proses Hukum Melawan Eks Karyawan

“Kemarin semua sampai sempet bingung kok aku masih ketawa-tawa, dan ngobrol sampai pembukaan 9, sampai pada takut anaknya ga turun, dan ujung-ujungnya harus di operasi,” jelas Tasyi.

“Tapi ternyata adek baik banget sama mima, dia benar-benar pelan-pelan sampe mima nya gak sakit. Terima kasih ya Allah,” ungkapnya.