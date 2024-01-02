Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tasyi Athasyia akan Terus Melanjutkan Proses Hukum Melawan Eks Karyawan

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |07:30 WIB
Tasyi Athasyia akan Terus Melanjutkan Proses Hukum Melawan Eks Karyawan
Tasyi Athasyia akan terus melanjutkan proses hukum melawan eks karyawan (Foto: Instagram/tasyiiathasyia)
JAKARTA - Selebgram Tasyi Athasyia akan terus melanjutkan kasus hukum antara dirinya dengan mantan karyawannya. Ia bahkan memastikan jika kasus terkait dugaan pencemaran nama baik itu akan terus berlanjut, bahkan sudah naik ke tahap penyidikan.

Tasyi mengaku akan terus melanjutkan proses hukum atas kasus tersebut guna membongkar fakta yang sebenarnya terjadi. Dia ingin mengungkap bahwa tuduhan mantan karyawannya atas perlakuannya itu tidaklah benar.

"Lanjut yaa karena kalau gak dilanjut, faktanya gak terbuka dengan jelas dan sampai kapanpun masalah gaji, masalah makan sisa dll akan dikira bener," tulis Tasyi dikutip dari Instagram Story akun @tasyiiathasyia, Senin, 1 Januari 2024.

Tasyi mengaku dirinya dan sang suami semula ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun, dia menangkap gelagat tak baik dari mantan karyawannya yang diduga berkomplot dengan oknum lainnya untuk memfitnahnya hingga menjatuhkan namanya. Sehingga, pintu damai nampaknya telah tertutup.

Tasyi Athasyia dan suami

Tasyi Athasyia akan terus melanjutkan proses hukum melawan eks karyawan (Foto: Selvianus/MPI)

