Merasa Difitnah, Tasyi Athasyia Laporkan Netizen yang Mengaku Mantan Karyawannya ke Polisi

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |08:45 WIB
JAKARTA - Tasyi Athasyia memilih untuk menindak tegas orang yang mengaku sebagai mantan karyawannya. Diketahui, mantan karyawannya tersebut sempat menudingnya tidak membayar gaji sesuai perjanjian dan diperlakukan tidak adil.


Melalui akun Instagramnya, Tasyi pun membagikan potret dirinya bersama sang suami yang tengah berada di kantor polisi sembari memamerkan surat laporan. Dia mengaku sudah melaporkan lebih dari tujuh akun yang menurutnya menyebarkan berita bohong.

"Selesai meeting lanjut bikin laporan kepolisian ....alhamdulillah udah selesai, Hampir 7 account lebih yang aku laporkan," ujar Tasyi dikutip dari unggahan Instagram @tasyiiathasyia, Minggu (25/8/2024).

Tasyi memperingatkan agar tak ada lagi akun yang menyebar berita bohong tentang dirinya, karena dia dan sang suami akan menempuh jalur hukum.

"Yang masih mau nyebar fitnah. Semua akan diusut sampai tuntas! Cukup sudah kejahatan kaya gini Ga boleh dibiarkan! STOP NYEBAR BERITA FITNAH DAN HOAX!," paparnya.

Tasyi kembali menegaskan bahwa pernyataan netizen yang mengaku mantan karyawannya itu hanyalah kebohongan belaka untuk memfitnahnya.

"Saya sudah secara resmi melaporkan kasus fitnah ini ke pihak yang berwenang dan telah menerima surat dari kepolisian bahwa hal ini akan diselidiki lebih lanjut. Saya dengan tegas menyatakan bahwa semua tuduhan ini adalah **fitnah** dan **hoax** yang tidak berdasar," ungkapnya.

 

