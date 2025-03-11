Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isa Zega Jawab Rumor Ditolak Salat Berjamaah di Dalam Lapas

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |17:05 WIB
Isa Zega Jawab Rumor Ditolak Salat Berjamaah di Dalam Lapas
Isa Zega Jawab Rumor Ditolak Salat Berjamaah di Dalam Lapas. (Foto: Okezone/Avirista Midaada)
MALANG - Selebgram Isa Zega dikabarkan ditolak mengikuti salat berjamaah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Malang. Isu tersebut kemudian diluruskan oleh sang selebgram.

Isa Zega mengaku, hanya berbeda pandangan dengan yang diterapkan oleh pihak lapas. Jika merujuk pada Arab Saudi, menurutnya, saat salat jamaah laki-laki dan perempuan dicampur jadi satu.

“Di lapas kan imamnya perempuan. Kalau di Mekkah kan imamnya laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan bisa jadi satu. Di lapas tidak begitu,” katanya saat ditemui di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, pada Selasa (11/3/2025).

Perbedaan lainnya, menurut Isa, juga terlihat pada saf salat antara imam dan makmum jika sama-sama perempuan. “Pendapat saya, makmum dan imam kalau sama-sama perempuan itu harus sebaris, hanya maju sedikit saja,” imbuhnya.

Jadi penolakan untuk salat berjamaah, menurut Isa Zega, bukan karena dirinya tidak mau salat. Namun semata-mata perbedaan pandangan antara yang dianut Isa dengan paham yang diterapkan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang. 

Halaman:
1 2
