Sinopsis Sinetron Tangan Di Atas Episode 10

JAKARTA - Ariel jatuh sakit akibat kehujanan saat mencari Diva. Hal ini membuatnya demam tinggi. Melihat kondisi Ariel, Diva merasa bersalah, menyadari bahwa Ariel rela berkorban untuknya, bahkan lebih dari orang-orang yang selama ini ia percayai.

Di sisi lain, Angel, adik Diva, mulai tertarik dengan cara ayahnya mencari nafkah. Tanpa sepengetahuan Dermawan, ia ikut mengemis bersama Nur dan Raja. Dengan kreativitasnya, Angel bahkan mampu menarik perhatian lebih banyak orang.



Diva tersulut emosi setelah tahu Angel sempat ikut Nur mengemis hingga Angel mengatakan bahwa mengemis tidak sepenuhnya salah. Akibatnya, Diva tidak sengaja berkata bahwa penyebab mereka tidak punya ibu adalah karena ibu mereka meninggal saat melahirkan Angel. Mendengar hal itu, Angel merasa sakit hati dan tidak mau berbicara pada Diva.

Sementara itu, Tukir terkejut mendapati ibunya tiba-tiba sudah menghilang dengan hanya meninggalkan sepucuk surat yang menyatakan bahwa Ratna akan berangkat haji jalan kaki karena Tukir tidak kunjung melaksanakan keinginannya berangkat haji furoda.

Konflik Keluarga Dermawan semakin memanas, apa yang akan di lakukan Dermawan untuk keluarganya? Bagaimana Usaha Tukir untuk mencari ibunya?

