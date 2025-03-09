Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Indonesian Idol Season XIII 10 Maret 2025, Aksi Spesial Bareng Jackson Wang dan Eka Gustiwana

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |19:46 WIB
Indonesian Idol Season XIII 10 Maret 2025, Aksi Spesial Bareng Jackson Wang dan Eka Gustiwana
Indonesian Idol Season XIII
A
A
A

Indonesian Idol Season XIII telah memasuki babak spektakuler show 7.  Sebanyak 8 peserta yang tersisa akan melanjutkan perjuangannya di babak spektakuler show 7 besok malam, 10 Maret 2025. 

Mereka adalah Mesa Hira, Shabrina, Piche Kota, Angie Carvalho, Vanessa Zee, Fajar Noor, Rara Sudirman, dan Kenriz yang akan melanjutkan perjuangan mereka demi merebut hati juri serta pemirsa di rumah.

Panggung Indonesian Idol XIII akan semakin meriah dengan kehadiran bintang tamu spesial, Eka Gustiwana dan Jackson Wang. Nantinya ke-8 peserta akan berkolaborasi dengan hentakan musik EDM bersama Eka Gustiwana. Sementara Jackson Wang siap menghibur dengan aksi panggungnya yang memukau.

Bocoran soal kehadiran Jackson Wang di panggung spektakuler diketahui dari unggahan Instagram resmi Indonesian Idol.

Jackson Wang sendiri belakangan tengah menjadi perbincangan hangat di media sosialnya lantaran keakrabannya bersama sejumlah selebritas tanah air seperti Boy William, Reza Arap dan Afgan saat dia berada di Indonesia beberapa hari ini.

Halaman:
1 2
