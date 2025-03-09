Spekta 7 Indonesian Idol Season XIII: Persaingan Makin Ketat, Siapa yang Bertahan?

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII kembali menghadirkan kompetisi menyanyi paling bergengsi di Indonesia. Musim terbaru Indonesian Idol telah memasuki babak Spektakuler Show ke-7 (Spekta 7) pada Senin (10/3/25) di mana para finalis bersaing dengan penampilan terbaik mereka demi bertahan di ajang ini.

Dengan jajaran juri yang terdiri dari Anang Hermansyah, Raisa, Bunga Citra Lestari, Judika, dan Rossa, pencarian bakat nyanyi ini semakin menarik untuk diikuti. Pada tahap Spektakuler Show, para finalis dituntut untuk memberikan penampilan terbaik mereka setiap minggunya. Spekta 7 menjadi salah satu episode krusial, di mana para kontestan harus membuktikan kemampuan mereka dalam membawakan lagu-lagu pilihan yang menantang.

Penampilan yang memukau pada tahap ini dapat menjadi penentu langkah mereka menuju babak selanjutnya. Beberapa kontestan berhasil mencuri perhatian penonton dan juri pada Spekta 6. Namun, satu peserta Indonesian Idol asal Bandung, Shakirra Vier tereliminasi setelah membawakan lagu ‘’Mengapa - Ronny Parulian’’. Kini, tersisa 8 kontestan yang berjuang di babak Spekta 7.

