HOME CELEBRITY MUSIK

Spekta 7 Indonesian Idol Season XIII: Persaingan Makin Ketat, Siapa yang Bertahan?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |16:58 WIB
Spekta 7 Indonesian Idol Season XIII: Persaingan Makin Ketat, Siapa yang Bertahan?
Indonesian Idol Season XIII
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII kembali menghadirkan kompetisi menyanyi paling bergengsi di Indonesia. Musim terbaru Indonesian Idol telah memasuki babak Spektakuler Show ke-7 (Spekta 7) pada Senin (10/3/25) di mana para finalis bersaing dengan penampilan terbaik mereka demi bertahan di ajang ini.

Dengan jajaran juri yang terdiri dari Anang Hermansyah, Raisa, Bunga Citra Lestari, Judika, dan Rossa, pencarian bakat nyanyi ini semakin menarik untuk diikuti. Pada tahap Spektakuler Show, para finalis dituntut untuk memberikan penampilan terbaik mereka setiap minggunya. Spekta 7 menjadi salah satu episode krusial, di mana para kontestan harus membuktikan kemampuan mereka dalam membawakan lagu-lagu pilihan yang menantang.

Penampilan yang memukau pada tahap ini dapat menjadi penentu langkah mereka menuju babak selanjutnya. Beberapa kontestan berhasil mencuri perhatian penonton dan juri pada Spekta 6. Namun, satu peserta Indonesian Idol asal Bandung, Shakirra Vier tereliminasi setelah membawakan lagu ‘’Mengapa - Ronny Parulian’’. Kini, tersisa 8 kontestan yang berjuang di babak Spekta 7.

Bagi kamu yang ingin streaming live babak Spekta 7 atau menyaksikan kembali momen-momen bersejarah di Indonesian Idol, jangan lupa download VISION+. Di VISION+, kamu bisa nonton ulang episode-episode favorit kapan saja dan di mana saja dengan klik di sini. Dukung jagoanmu dan jadilah bagian dari sejarah Indonesian Idol 2025.

Streaming tontonan Ini Itu lebih seru pakai handphone Motorola. Gak hanya pengalaman nonton jadi makin asyik, kamu juga bisa dapetin Vision+ Premium hingga senilai Rp365.000. Gimana caranya? Cukup beli Motorola seri Moto G 45 5G. Klaim complimentary VISION+ subscription dengan scan barcode di website dan channel penjualan Motorola.

Masukkan nomor HP dan IMEI untuk aktivasi! Tunggu apalagi? Langsung beli HP Motorola di e-commerce atau offline store pilihanmu dan rasain asyiknya Streaming Ini Itu di VISION+.

(qlh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
