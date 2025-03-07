Alasan Tasyi Athasyia Laporkan Nicky Tirta

JAKARTA - Tasyi Athasyia tengah menjadi sorotan setelah mengungkap rasa geramnya terhadap Nicky Tirta. Ia menilai Nicky telah menyindirnya dalam sebuah video yang membahas tekstur asli kue bika ambon.

Melalui akun Instagram @nickytirta, Nicky mengunggah video yang memberikan edukasi tentang bagaimana kondisi dan tekstur bika ambon seharusnya. Namun, video tersebut dianggap menyindir review Tasyi yang sempat mengkritik bika ambon milik Ci Mehong.

"Agak tidak mungkin membuat resep bika ambon yang bisa dimasukkan ke dalam kulkas tetap lembut. Alangkah baiknya kalau membandingkan suatu produk dengan produk lain harus apple to apple," ujar Nicky Tirta dalam videonya.

Pernyataan tersebut langsung membuat Tasyi berang. Ia menegaskan bahwa dalam review-nya, ia telah membandingkan bika ambon Ci Mehong dengan produk lain yang diperlakukan sama, yakni dimasukkan ke dalam kulkas dan dibiarkan di suhu ruangan sebelum diulas.

"@nickytirta salam kenal mas. Aduh kok bisa bicara se-PD ini tapi informasi yang disampaikan salah. Zaman sekarang yang penting FYP kayaknya ya," tulis Tasyi di Insta Story.

Tasyi juga menegaskan bahwa dirinya tidak asal membandingkan. Ia telah memastikan bahwa kedua kue yang direview diperlakukan dengan cara yang sama.