HOME CELEBRITY TV SCOOP

Keseruan Irfan Hakim Bagi-Bagi THR di Family 100

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |18:59 WIB
Keseruan Irfan Hakim Bagi-Bagi THR di Family 100
Keseruan Irfan Hakim Bagi-Bagi THR di Family 100. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Keseruan tak pernah berhenti di Family 100. Gameshow yang selalu menjadi favorit keluarga Indonesia ini selalu menghadirkan keseruan dengan jawaban-jawaban yang out of the box.

Dipandu Irfan Hakim, Family 100 menghadirkan kejutan spesial di bulan Ramadan. Pada babak Line Round, Irfan akan bagi-bagi THR (Tarik Hadiah Rezeki) dari pohon THR.

Peserta dapat memilih amplop THR secara acak setelah memberikan jawaban yang benar sesuai survei. Lalu tim mana yang akan mendapatkan THR terbanyak ya kali ini?

Tak kalah seru, Family 100 kali ini juga menampilkan peserta anak-anak yang menggemaskan dengan jawaban-jawaban tak terduga yang semakin memeriahkan suasana.

Minggu ini, banyak peserta yang tampak gagal fokus saat menjawab pertanyaan survei yang tak jarang jawaban mereka di luar dari kebiasaan. Sebagai contoh, pertanyaan 'Apa yang dibersihkan ibu pertama kali setelah memasak?' dengan jawaban 'kamar' dan 'ruang tamu.'

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
