HOME CELEBRITY TV SCOOP

Semakin Seru dengan Jawaban Penuh Kejutan, Saksikan Family 100 di MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |19:38 WIB
Semakin Seru dengan Jawaban Penuh Kejutan, Saksikan Family 100 di MNCTV
Semakin Seru dengan Jawaban Penuh Kejutan, Saksikan Family 100 di MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Family 100 merupakan salah satu tontonan favorit masyarakat Indonesia. Gameshow ini hadir dengan konsep semakin seru dan penuh kejutan para peserta. Dipandu Irfan Hakim, acara ini jadi penuh tawa dan keceriaan.

Selalu ada momen jawaban-jawaban out of the box dari para peserta Family 100 yang sering kali menjadi viral di media sosial. Tidak hanya itu, gameshow ini semakin seru bersama para peserta Anak-Anak (Kids) yang gemas.

Generasi  Alpha lagi-lagi membuat gebrakan baru dengan jawaban out of the box pada babak Bonus Round. Pertanyaan seperti ‘Bahasa apa yang sering tidak dimengerti artinya?’ mereka jawab dengan Bird of a Feather yang merupakan judul lagu penyanyi Billie Eilish.

Peserta keluarga lagi-lagi menjawab dengan jawaban yang lucu pada babak line round. Contohnya seperti ‘Jenis minuman apa yang dikemas dalam kaleng?’ dijawab dengan ‘Minuman penyedap rasa’ yang membuat host dan penonton tertawa.

Gameshow ini menawarkan hadiah utama berupa satu unit mobil dan uang tunai sebesar Rp50 juta. Akankah minggu ini akan kembali terjadi peserta yang berhasil membawa pulang hadiah spesial di Family 100? 

Saksikan keseruan Family 100 di MNCTV Selalu di Hati yang tayang setiap hari, pukul 19.30 WIB.*

(SIS)

