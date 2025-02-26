Banyak Jawaban Tak Disangka dan Penuh Tawa, Saksikan Family 100 di MNCTV

JAKARTA - Program Family 100 selalu menjadi tontonan favorit yang selalu ditunggu-tunggu pada setiap penayangannya oleh para pemirsa. MNCTV menayangkan game show setiap hari, pukul 19.30 WIB.

Family 100 hadir dengan konsep yang makin seru dan penuh kejutan. Setiap episode semakin seru dan menegangkan dengan beragam jawaban tak terduga dari peserta. Dipandu Irfan Hakim, acara ini menjadi penuh tawa dan keceriaan.

Selalu ada momen jawaban-jawaban out of the box dari para peserta Family 100 yang sering kali menjadi viral di media sosial. Tidak hanya itu, gameshow ini semakin seru bersama peserta anak-anak yang gemas dan sering kali menjawab pertanyaan survei.

Generasi Alpha lagi-lagi membuat gebrakan baru dengan jawaban out of the box pada babak Bonus Round. Pertanyaan ‘Bahasa apa yang sering tidak dimengerti artinya?’ dijawab dengan Bird of a Feather yang merupakan judul lagu penyanyi Billie Eilish.

Babak bonus round masih menjadi babak dengan pertanyaan yang tidak terduga, seperti ‘Lagu lawas apa yang diaransemen ulang oleh band Noah?’ peserta hanya diberi waktu 15-20 detik untuk menjawab lima pertanyaan.