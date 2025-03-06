Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman: Tetaplah Jadi Orang Baik

JAKARTA - Richard Lee resmi menjadi mualaf. Pemilik usaha skincare tersebut telah resmi menganut agama Islam setelah mengucapkan syahadat ulang, yang dikuatkan dengan sertifikat resmi.

Proses syahadat ulang Richard Lee berlangsung dengan disaksikan oleh Ustadz Derry Sulaiman dan Ustadz Felix Siauw. Kedua ustadz tersebut juga turut menandatangani sertifikat yang menegaskan keislaman Richard.

Momen penting ini pertama kali terungkap melalui unggahan di media sosial Ustadz Derry Sulaiman. Dalam unggahannya, ia membagikan potret Richard Lee yang ikut shalat berjamaah, diimami langsung olehnya.

"Takbir! Semoga istiqomah dalam iman dan Islam @dr.richard_lee. Tetap jadi orang baik," tulis Ustaz Derry Sulaiman dalam unggahannya di media sosial,.