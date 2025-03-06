Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman: Tetaplah Jadi Orang Baik

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |08:01 WIB
Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman: Tetaplah Jadi Orang Baik
Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman: Tetaplah Jadi Orang Baik (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Richard Lee resmi menjadi mualaf. Pemilik usaha skincare tersebut telah resmi menganut agama Islam setelah mengucapkan syahadat ulang, yang dikuatkan dengan sertifikat resmi.

Proses syahadat ulang Richard Lee berlangsung dengan disaksikan oleh Ustadz Derry Sulaiman dan Ustadz Felix Siauw. Kedua ustadz tersebut juga turut menandatangani sertifikat yang menegaskan keislaman Richard.

Momen penting ini pertama kali terungkap melalui unggahan di media sosial Ustadz Derry Sulaiman. Dalam unggahannya, ia membagikan potret Richard Lee yang ikut shalat berjamaah, diimami langsung olehnya.

Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman: Tetaplah Jadi Orang Baik
Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman: Tetaplah Jadi Orang Baik

"Takbir! Semoga istiqomah dalam iman dan Islam @dr.richard_lee. Tetap jadi orang baik," tulis Ustaz Derry Sulaiman dalam unggahannya di media sosial,.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138497/richard_lee-Gxh8_large.jpg
Richard Lee Menyesal Tak Bongkar Kelakuan Aldy Maldini Sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/33/3129273/richard_lee-Aegq_large.jpg
Kasus Richard Lee vs Dokter Detektif, Mediasi Gagal Usai Absen Panggilan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128226/richard_lee-dgaX_large.jpg
Richard Lee Jadikan Lebaran Perdana sebagai Momen Refleksi Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120294/richard_lee-AqHj_large.jpg
Richard Lee Ungkap Alasan Menjadi Mualaf: Merasa Kehilangan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120217/richard_lee-JB9l_large.jpg
Richard Lee Bantah Mualaf demi Popularitas: Aku Ingin Dikenal Lewat Karya, Bukan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120204/richard_lee-3LMk_large.jpg
Kronologi Richard Lee Ditolak Keluarga Setelah Mualaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement