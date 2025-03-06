Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syahadat Ulang, Richard Lee Resmi Mualaf

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |13:39 WIB
Syahadat Ulang, Richard Lee Resmi Mualaf
Syahadat Ulang, Richard Lee Resmi Mualaf (Foto: Ist)




JAKARTA - Teka-teki soal kebenaran bahwa Richard Lee menjadi mualaf akhirnya terjawab. Pemilik usaha skincare tersebut telah resmi menganut agama Islam dengan mengucap syahadat ulang dan dikuatkan oleh sebuah sertifikat.  

Proses syahadat ulang dan penerimaan sertifikat itu disaksikan oleh Ustadz Derry Sulaiman dan Ustadz Felix Siauw. Kedua ustaz tersebut juga menandatangani sertifikat yang didapat oleh Richard Lee.

Momen ini terungkap dari unggahan Ustaz Derry Sulaiman yang juga membagikan potret saat Richard Lee ikut sholat berjamaah yang diimami olehnya. 

Syahadat Ulang, Richard Lee Resmi Mualaf
Syahadat Ulang, Richard Lee Resmi Mualaf

"Takbir, semoga istiqomah dalam iman dan islam Dokter Richard Lee. Tetap jadi orang baik," bunyi keterangan unggahan @derrysulaiman, dikutip Kamis (6/3/2025). 

Salah satu pendiri Mualaf Centre, Hanny Kristianto juga membenarkan hal tersebut. Hanny menjelaskan Richard Lee telah menjadi mualaf lewat proses syahadat ulang yang disaksikan oleh Ustadz Derry Sulaiman dan Ustadz Felix Siauw, pada Rabu, 5 Maret 2025.

Halaman:
1 2
