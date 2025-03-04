Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Honor Podcastnya Diejek Hotman Paris, Firdaus Oiwobo Somasi Rudy Salim: Nama Baik Saya Tercemar

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |20:35 WIB
Honor Podcastnya Diejek Hotman Paris, Firdaus Oiwobo Somasi Rudy Salim: Nama Baik Saya Tercemar
Honor Podcastnya Diejek Hotman Paris, Firdaus Oiwobo Somasi Rudy Salim karena Merasa Nama Baiknya Tercemar. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Firdaus Oiwobo tak terima ketika Hotman Paris mengejek honornya sebagai bintang tamu dalam podcast Rudy Salim yang hanya Rp6 juta. Tak hanya itu, Hotman juga meledek Firdaus karena meminta 10 bungkus makanan untuk timnya. 

Usut punya usut, detail terkait bayaran Firdaus ternyata diketahui Hotman dari Presiden Direktur Prestige Motorcars tersebut. “Karena itu, saya somasi Rudi Salim!” ujarnya dikutip dari Intens Investigasi, pada Selasa (4/3/2025). 

Tak hanya mensomasi, Firdaus juga mengklaim, sudah menyurati Lamborghini dan Ferrari Italia dan Asia Tenggara terkait sikap Rudy tersebut. Dia menilai, aksi Rudy membocorkan mekanisme pembayarannya kepada Hotman Paris sebagai perbuatan zalim. 

“Karena Rudy membocorkannya, Hotman Paris jadi ‘menggoreng’ isu tersebut terus menerus di media sosial. Ini membuat saya terzalimi dan terdegradasi. Nama baik saya tercemar,” ungkap mantan kuasa hukum Razman Arif Nasution itu.

Saat mengetahui, Hotman Paris mengejeknya di media sosial, Firdaus mengaku, langsung menegur Rudy Salim lewat WhatsApp. Dalam chatnya dengan Rudy, pengacara nyentrik itu mengungkapkan dua poin penting.

Firdaus Oiwobo (Intens)
Firdaus Oiwobo somasi bos mobil mewah Rudy Salim. (Foto: Intens Investigasi)

Pertama, dia tak pernah meminta menjadi narasumber dalam podcast Rudy Salim. Justru, menurutnya, bos mobil mewah itulah yang mendekati dan memintanya untuk tampil di podcast channel YouTubenya.

Kedua, Firdaus menegaskan, honornya menjadi narasumber tidak pernah di angka Rp5 juta seperti disebutkan Rudy Salim. “Saya itu, kalau tampil di podcast bayarannya Rp25 juta. Paling murah Rp15 juta,” ungkapnya menambahkan. 

 

