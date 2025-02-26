Cerita Firdaus Oiwobo Ditampar Agnez Mo karena Pegang Area Sensitif

JAKARTA - Firdaus Oiwobo kembali menjadi sorotan setelah mengungkap pengalaman tak terduga dengan penyanyi ternama Agnez Mo. Firdaus mengaku pernah ditampar Agnez saat menjalani syuting sinetron bersama pada tahun 2004.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Firdaus menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi saat dirinya berperan sebagai figuran dalam sebuah sinetron. Ia mengaku bingung saat diminta untuk melakukan adegan pemerkosaan terhadap Agnez.

"Waktu itu gue main sinetron, terus diarahkan untuk memperkosa Agnez. Gue tanya ke sutradara, ‘Bang, ini gimana cara memperkosanya?’ Kalau adegan berkelahi kan masih bisa tangkis-menangkis, kalau ini gimana kalau Agneznya meronta?" ujar Firdaus saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).

Firdaus mengaku tidak tahu harus berbuat apa karena tidak ada arahan yang jelas. Akhirnya, ia pun melakoni adegan tersebut secara spontan tanpa terlebih dulu berkoordinasi dengan Agnez.