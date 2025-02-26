Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Menohok Firdaus Oiwobo ke Hotman Paris Hutapea: Sembuh Dulu Baru Julid

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |17:00 WIB
Pesan Menohok Firdaus Oiwobo ke Hotman Paris Hutapea: Sembuh Dulu Baru Julid
Pesan Menohok Firdaus Oiwobo ke Hotman Paris Hutapea: Sembuh Dulu Baru Julid (Foto: IG Firdaus)
A
A
A

JAKARTA - Firdaus Oiwobo kembali melontarkan pernyataan pedas, kali ini ditujukan kepada Hotman Paris Hutapea. Ia menanggapi keyakinan Hotman yang optimis bahwa dirinya akan masuk penjara setelah insiden ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (26/2/2025), Firdaus memberikan komentar yang cukup menohok kepada Hotman.

"Sudah, Hotman Paris sembuh dulu deh. Kasihan, lagi sakit begitu, takutnya malah koma atau lewat. Sekarang mending fokus sembuh dulu, nggak usah julid sama gue," ujar Firdaus.

Pesan Menohok Firdaus Oiwobo ke Hotman Paris Hutapea: Sembuh Dulu Baru Julid
Pesan Menohok Firdaus Oiwobo ke Hotman Paris Hutapea: Sembuh Dulu Baru Julid

Komentar tersebut tidak hanya menanggapi pernyataan Hotman soal kasusnya, tetapi juga menyinggung kondisi kesehatan sang pengacara senior.

Firdaus mengakui bahwa Hotman Paris adalah seniornya di dunia hukum. Namun, ia menyayangkan kebiasaan Hotman yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial.

"Kasihan, dia itu senior gue, sudah tua, sudah punya cucu. Harusnya sekarang bertobat, menjelang akhir hayat ini lebih baik fokus ke keluarga, nggak usah bangga dengan gaya hidup hedonis. Itu semua nggak ada gunanya, mati juga nggak ada yang dibawa," katanya.

Firdaus juga menyindir bahwa saat meninggal, seseorang hanya akan dikafani atau dimasukkan ke dalam peti, tanpa membawa harta yang selama ini dipamerkan.

Firdaus menegaskan bahwa ia tidak gentar dengan ancaman atau pernyataan Hotman Paris.

"Buat Bang Hotman, nggak usah banyak ngomong. Saya nggak bakal takut, sejengkal pun nggak akan takut, sesenti saja nggak takut sama Hotman Paris," ucapnya dengan percaya diri.

 

1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
