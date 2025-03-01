Sinopsis Film Suicide Squad, Aksi Menantang Tim Supervillain

JAKARTA - Sinopsis film Suicide Squad akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Suicide Squad adalah film pahlawan super Amerika Serikat tahun 2016 yang diadaptasi dari tim supervillain/anti-hero dalam komik DC Comics dengan nama yang sama. Film ini diproduksi oleh Warner Bros. Pictures, RatPac-Dune Entertainment, DC Films, dan Atlas Entertainment, serta didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Suicide Squad merupakan film ketiga dalam DC Extended Universe (DCEU).

Disutradarai dan ditulis oleh David Ayer, film ini dibintangi oleh Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood, dan Cara Delevingne.

Film ini mengisahkan tentang sekelompok penjahat super yang direkrut oleh sebuah badan rahasia pemerintah yang dipimpin Amanda Waller. Mereka diberi tugas menjalankan misi operasi rahasia yang sangat berbahaya untuk menyelamatkan dunia dari ancaman besar dengan imbalan pengurangan hukuman penjara.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 26% berdasarkan 394 ulasan, dengan peringkat rata-rata 4,8/10.

Sinopsis Film Suicide Squad

Setelah kematian Superman, seorang perwira intelijen Amanda Waller meyakinkan pemerintah Amerika Serikat untuk membentuk Task Force X, sebuah tim yang terdiri dari kriminal dan penjahat super. Tim ini bertugas menghadapi ancaman metahuman, dengan cara mengendalikan mereka melalui bom nano yang ditanam di leher mereka. Jika mereka mencoba melarikan diri atau memberontak, bom tersebut dapat diledakkan dari jarak jauh. Jika berhasil menjalankan misi, hukuman mereka akan dikurangi.

Di sisi lain, seorang arkeolog bernama Dr. June Moone tanpa sengaja dirasuki oleh roh penyihir kuno bernama Enchantress. Amanda Waller bisa mengendalikannya dengan menyita hati sihir Enchantress, yang membuatnya terluka jika diserang. Waller juga menunjuk Kolonel Rick Flag sebagai pemimpin Task Force X, karena Flag memiliki hubungan asmara dengan Moone. Namun, Enchantress berkhianat dan menaklukkan Midway City, mengubah manusia menjadi monster serta membangkitkan saudara laki-lakinya, Incubus, untuk menghancurkan umat manusia.

Untuk menghentikan Enchantress, Task Force X dibentuk dengan merekrut enam narapidana dari penjara Belle Reve: Deadshot, pembunuh bayaran yang ingin kembali bertemu dengan putrinya, Zoe.Harley Quinn, mantan psikiater yang kini menjadi kekasih Joker. Captain Boomerang, pencuri dari Australia yang ahli melempar boomerang. El Diablo, mantan gangster dengan kekuatan mengendalikan api. Killer Croc, mutan kanibal dengan kekuatan fisik luar biasa. Slipknot, tentara bayaran yang ahli dalam memanjat.

Mereka dipimpin oleh Rick Flag, yang juga dibantu oleh rekannya, Katana, seorang pendekar pedang dari Jepang. Namun, Waller dan Flag merahasiakan hubungan Flag dengan Moone dari tim.

Saat tiba di Midway City, helikopter tim ditembak jatuh, memaksa mereka berjalan kaki. Dalam perjalanan, Boomerang meyakinkan Slipknot untuk kabur, berpikir bahwa bom di leher mereka hanyalah ancaman kosong. Namun, ketika Slipknot mencoba melarikan diri, Flag langsung meledakkan bom tersebut, membuktikan bahwa ancaman itu nyata.

Tim kemudian bertarung melawan pasukan mutan Enchantress dan berhasil mencapai target utama mereka, yang ternyata adalah Amanda Waller sendiri. Saat menunggu helikopter evakuasi, Joker tiba-tiba muncul setelah mengetahui situasi Harley Quinn. Dengan teknologi curian dari laboratorium A.R.G.U.S., Joker menonaktifkan bom Harley dan membantunya kabur. Namun, Waller menembak jatuh helikopter Joker, membuat Harley percaya bahwa kekasihnya telah tewas.

Sementara itu, Enchantress berhasil menangkap Waller untuk mendapatkan kembali hatinya. Deadshot kemudian menemukan file rahasia Waller dan mengetahui hubungan Flag dengan June Moone. Merasa dimanfaatkan, tim meninggalkan Flag dan pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri. Di sana, El Diablo mengungkapkan kisah tragisnya—bahwa kekuatannya yang tak terkendali telah menyebabkan kematian keluarganya.

Melihat kesempatan untuk menebus kesalahan dan membuktikan diri, tim akhirnya memutuskan untuk kembali menjalankan misi.

Task Force X menyerang Enchantress, sementara Killer Croc dan pasukan Navy SEAL menanam bom di terowongan bawah tanah untuk membunuh Incubus. Dalam pertempuran sengit, El Diablo mengeluarkan seluruh kekuatan apinya, berkorban demi menjebak Incubus di lokasi bom sebelum akhirnya meledakkannya.