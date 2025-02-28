Ramadan Lebih Spesial dengan Streaming Tayangan Favorit di VISION+

JAKARTA – Ramadan selalu jadi momen yang tepat untuk mempererat hubungan kekeluargaan, persahabatan, dan tentunya lebih mendekatkan diri dengan Tuhan.

Agar suasana Ramadan semakin menyenangkan, VISION+ menghadirkan beragam tontonan menarik penuh makna. Streaming deretan tontonan seru ini dengan mengklik tautan ini.

1.Sahur Asyik dengan Series

Bangun sahur bukan lagi tantangan karena ada original series dari VISION+ yang siap menemani. Ada Arab Maklum yang penuh tawa, Pay Later yang bikin deg-degan, MenemukanMu yang inspiratif, hingga Daur Hidup yang penuh makna. Semua series tersebut dijamin bikin sahur Anda jadi lebih semangat.

2.Ngabuburit Seru dengan Tayangan Pilihan

Menunggu waktu berbuka jadi enggak terasa lama dengan film-film terbaik dari VISION+. Tonton kisah seru di Milly & Mamet, baper bareng Wedding Agreement, nostalgia dengan Sweet 20, atau ikut keseruan 4 Sekawan Sebelum Dunia Terbalik. Sambil santai, ngabuburit jadi lebih berkesan!

3.Mudik Penuh Hiburan

Perjalanan pulang kampung atau kumpul keluarga saat Lebaran makin menyenangkan dengan tontonan favorit dari VISION+. Dari Susah Sinyal yang kocak, Terbelenggu Rindu yang penuh drama, Ranah 3 Warna yang inspiratif, hingga Upin Ipin Hari Raya yang cocok buat semua umur.