Menikah dengan Ayus, Nissa Sabyan Diminta Bagikan Foto Pernikahan

JAKARTA – Nissa Sabyan menjadi sorotan netizen setelah kabar pernikahannya dengan Ayus Sabyan terungkap. Pasangan ini resmi menikah pada 4 Juli 2024 dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram dan uang tunai Rp200 ribu.

Proses akad nikah berlangsung di kediaman Nissa di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur.

"Acara digelar di rumah Khairunisa di Jatiwaringin, pada 4 Juli, Kamis malam Jumat, setelah Isya. Semua syarat sudah terpenuhi, dan akad berjalan lancar," ungkap Ahmad Sumroni, perwakilan pihak keluarga, saat ditemui di kantornya di Pondok Gede, Bekasi, Kamis (21/11/2024).

Menikah dengan Ayus Sabyan, Nissa Sabyan Diminta Bagikan Foto Pernikahan

Namun, berita pernikahan ini justru memicu gelombang kritik dari netizen yang kembali mengungkit isu lama. Mereka mengingat skandal rumah tangga Ayus dengan mantan istrinya, Ririe Fairus, yang berakhir dengan perceraian. Kala itu, Nissa sempat dituding sebagai orang ketiga, meski pihak keluarga membantah tuduhan tersebut.

Kini setelah resmi menikah, unggahan Nissa di Instagram dibanjiri ribuan komentar pedas. Banyak netizen yang mengejek besaran mahar pernikahan mereka, yang dinilai tidak sepadan dengan usaha Nissa yang dituduh "merebut" Ayus.

Tak hanya itu, netizen juga mendesak Nissa untuk membagikan foto pernikahannya dengan Ayus, yang sebelumnya sudah memiliki dua anak dari pernikahan terdahulu.