HOME CELEBRITY TV SCOOP

Salma Salsabil hingga Gempi Raih Penghargaan di Indonesian Inspiring Celebrity Awards 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |18:56 WIB
Salma Salsabil hingga Gempi Raih Penghargaan di Indonesian Inspiring Celebrity Awards 2025
Salma Salsabil hingga Gempi Raih Penghargaan di Indonesian Inspiring Celebrity Awards 2025. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - GTV sukses menggelar Indonesian Inspiring Celebrity Awards di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 25 Februari 2025. Penghargaan itu diberikan kepada selebriti yang tak hanya bersinar di dunia hiburan, namun juga menginspirasi banyak orang.

Gempita Nora Marten, putri Gading Marten dan Gisella Anastasia meraih penghargaan Inspiring Teens Celebrity. Jadi couple panutan banyak orang, Lyodra dan Randy Martin dinobatkan sebagai Best Celebrity Couple.

Tak kalah spesial, The Sinathrya Family berhasil meraih penghargaan Celebrity Family Goals. Sementara itu, Salma Salsabil semakin bersinar dengan penghargaan Rising Star Celebrity yang menandakan perjalanan kariernya yang semakin melejit setahun terakhir.

Nama Irfan Hakim juga kembali mencuri perhatian dengan meraih penghargaan Most Wanted Celebrity. Menjadi figur publik yang paling banyak dicari dan diperbincangkan sepanjang tahun, Irfan membuktikan karya dan kontennya membuat banyak orang penasaran. 

Sedangkan yang paling prestisius, Daniel Mananta sukses membawa pulang Inspiring Celebrity of The Year, sebuah penghargaan spesial yang diberikan GTV untuk selebriti yang benar-benar memberikan dampak positif bagi banyak orang.

Tidak hanya penuh kejutan, Indonesian Inspiring Celebrity Awards 2025 juga semakin megah dengan penampilan spektakuler Bunga Citra Lestari (BCL). Dia membawakan sederet lagu populernya, seperti Memulai Kembali, Pernah Muda, dan Dance Tonight.

Panggung juga semakin pecah dengan penampilan Happy Asmara, yang membawakan lagu Tresno Tekane Mati. Selanjutnya, Nabila Taqiyyah, Rony Parulian, hingga Via Amalia bergantian mengisi panggung Indonesian Inspiring Celebrity Awards 2025. 

