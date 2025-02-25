Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kaya Bareng Bos Vincent Rompies di Gameshow GTV The Price is Right

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |12:30 WIB
Kaya Bareng Bos Vincent Rompies di Gameshow GTV <i>The Price is Right</i>
Kaya Bareng Bos Vincent Rompies di Gameshow GTV The Price is Right. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Siap menjadi orang kaya? Peluang ini bisa Anda wujudkan dengan mengikuti gameshow The Price Is Right Indonesia di GTV. Program ini bisa Anda nikmati mulai 24 Februari 2025, setiap Senin-Jumat pukul 17.30 WIB.

Dipandu bos Vincent Rompies, game show ini semakin seru dengan kehadiran Boiyen, asisten pribadinya yang super kocak. Mereka bakal jadi duo gokil yang siap mengocok perut peserta sekaligus penonton di rumah.

Untuk membawa pulang hadiah spektakuler dari The Price Is Right Indonesia, peserta cukup menebak harga barang dengan tepat. Tapi jangan kira ini gampang ya. Karena ada dua tantangan unik yang harus ditaklukkan peserta. 

Tantangan pertama yang harus ditaklukkan peserta adalah game More or Less di mana peserta diberikan garga untuk sebuah barang dan harus menebak apakah harga sebenarnya lebih tinggi (more) atau lebih rendah (less) dari harga yang diberikan.

Kemudian ada tantangan Lucky Hit di mana peserta mendapatkan empat kesempatan untuk meninju lubang di papan besar dan mengambil kartu hadiah dengan nilai uang berbeda. Seru bukan? 

