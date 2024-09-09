Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tora Sudiro Tak Yakin Ronal Surapradja Bisa Menang di Pilkada 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |11:49 WIB
Tora Sudiro Tak Yakin Ronal Surapradja Bisa Menang di Pilkada 2024
Tora Sudiro Tak Yakin Ronal Surapradja Bisa Menang di Pilkada 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tora Sudiro secara terang-terangan mengaku tidak yakin sahabatnya Ronal Surapradja itu bisa memenangkan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2024.

Seperti diketahui, Ronal Surapradja maju sebagai calon wakil gubernur (Cawagub) Jawa Barat di Pilkada 2024, mendampingi Jeje Wiradinata sebagai calon gubernur. 

"Enggak sih (yakin menang)" kata Tora Sudiro sambil tertawa saat ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.

Tora Sudiro Gak Yakin Ronal Surapradja Bisa Menang di Pilkada 2024
Tora Sudiro Gak Yakin Ronal Surapradja Bisa Menang di Pilkada 2024

"Ya enggak tahu, saingannya kan banyak," tambahnya.

Tora Sudiro juga tidak bisa ikut membantu banyak dalam pencalonan rekan sesama anggota The Prediksi dan pengisi sitkom Extravaganza tersebut. 

"Kita juga enggak bisa ke bantuin. Orang gua warga Tangerang Selatan," ungkap Tora Sudiro.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190520//lisa_mariana-uA03_large.jpg
Lisa Mariana Minta Maaf pada Atalia Praratya, Isyaratkan Ada Wanita Lain di Sekitar RK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/598/3190499//ryu_kintaro-zX8W_large.JPG
Cara Ryu Kintaro Bangun Karier Konten Kreator Sejak Usia Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190486//ryu_kintaro-8dKv_large.JPG
Sebelum Sukses Jualan Jamu, Ini Deretan Kegagalan Bisnis Ryu Kintaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190449//ari_lasso_dan_dearly_djoshua-JAUh_large.jpg
Hapus Foto dengan Dearly Djoshua Usai Putus, Ari Lasso Khawatir Digugat Sang Mantan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190404//ryu_kintaro-oCiW_large.jpeg
Perjalanan Content Creator Ryu Kintaro Bangun Bisnis Jamu Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190388//inara_rusli-JaRA_large.jpg
Inara Rusli Gadaikan Harta Gana-Gini, Eva Manurung: Enggak Bisa Suka-Suka!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement