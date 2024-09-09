Tora Sudiro Tak Yakin Ronal Surapradja Bisa Menang di Pilkada 2024

Tora Sudiro Tak Yakin Ronal Surapradja Bisa Menang di Pilkada 2024 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tora Sudiro secara terang-terangan mengaku tidak yakin sahabatnya Ronal Surapradja itu bisa memenangkan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2024.

Seperti diketahui, Ronal Surapradja maju sebagai calon wakil gubernur (Cawagub) Jawa Barat di Pilkada 2024, mendampingi Jeje Wiradinata sebagai calon gubernur.

"Enggak sih (yakin menang)" kata Tora Sudiro sambil tertawa saat ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.

Tora Sudiro Gak Yakin Ronal Surapradja Bisa Menang di Pilkada 2024

"Ya enggak tahu, saingannya kan banyak," tambahnya.

Tora Sudiro juga tidak bisa ikut membantu banyak dalam pencalonan rekan sesama anggota The Prediksi dan pengisi sitkom Extravaganza tersebut.

"Kita juga enggak bisa ke bantuin. Orang gua warga Tangerang Selatan," ungkap Tora Sudiro.