HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dipecat KAI, Firdaus Oiwobo Merapat ke Feradi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |06:30 WIB
Dipecat KAI, Firdaus Oiwobo Merapat ke Feradi
Dipecat KAI, Firdaus Oiwobo Merapat ke Feradi. (Foto: Intens Investigasi)
A
A
A

JAKARTA - Firdaus Oiwobo tak ambil pusing ketika dipecat secara tidak hormat oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI), pada 8 Februari silam. Pasalnya, saat ini dia didekati tujuh organisasi advokat.

Tujuh organisasi advokat tersebut, menurut pengacara Razman Arif Nasution itu, menawarkan berbagai jabatan padanya. Namun akhirnya dia berlabuh ke Organisasi Advokat & Paralegal Feradi WPI.

Ketua Umum Feradi, Dony A mengatakan, keputusan seorang advokat pindah organisasi adalah hal biasa dalam dinamika profesi yang menganut sistem kultivar.  

Firdaus Oiwobo
Firdaus Oiwobo

Tak hanya menarik Firdaus Oiwobo menjadi anggotanya, sang pengacara juga diangkat sebagai Ketua Feradi DPD Banten. Unggahan sang pengacara pun ramai dikomentari warganet.

“Feradi apaan dah? Setahu gue adanya organisasi Peradi,” ujar seorang warganet. Lainnya menambahkan, “Keren banget foto lu Bang. Kayang anggota kartel nasi uduk.”

Kongres Advokat Indonesia resmi memecat Firdaus Oiwobo, pada 8 Februari 2025. Pemecatan tersebut tertuang dalam SK DPP Kongres Advokat Indonesia Nomor 007/DPP-KAI/SK/I/2025.

Firdaus dinilai melanggar AD/ART organisasi serta mencoreng kewibawaan dan kinerja KAI. Dia juga dianggap tidak memiliki integritas, kredibilitas, kapabilitas, dan loyalitas sebagai advokat.

Halaman:
1 2
