HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Naik Meja Pengadilan, Firdaus Oiwobo Ikhlas Terima Hukuman

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |19:01 WIB
JAKARTA - Firdaus Oiwobo baru saja menyelesaikan pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (26/2/2025). Pemeriksaan ini merupakan buntut dari kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Firdaus keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 14.30 WIB, setelah menjalani pemeriksaan selama hampir empat jam.

Setelah diperiksa, Firdaus kembali menyampaikan permintaan maaf atas insiden naik meja yang sempat terjadi saat sidang berlangsung.

"Alhamdulillah hari ini pemeriksaan sudah selesai. Saya sudah diperiksa atas laporan dari Bapak Kepala Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Saya berterima kasih dan ingin meminta maaf berkali-kali atas kekeliruan saya sebagai kuasa hukum Pak Razman," ujar Firdaus kepada wartawan.

Ia mengaku menerima dengan lapang dada laporan yang dilayangkan terhadapnya. Firdaus menilai kasus ini sebagai pengingat agar dirinya lebih menjaga sikap, terutama saat berada di persidangan.

"Saya meminta maaf dengan setulus hati kepada Ketua Pengadilan dan Ibu Ketua Hakim. Saya tidak menganggap laporan ini sebagai bentuk hukuman atau penghinaan, tetapi sebagai pelajaran agar saya lebih menghargai persidangan dan pengadilan, meskipun kejadian ini terjadi secara spontan," jelasnya.

